Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya: Şarlatan adam

CHP’ye kayyum atanacağı iddiasıyla gündem olan Rasim Ozan Kütahyalı’ya en sert tepki Ahmet Hakan’dan geldi. CNN Türk yayınında Kütahyalı için “şarlatan adam” diyen Hakan, bu tür kişilere geçit verilmemesi gerektiğini söyledi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda gündeme getirdiği şaibe iddiaları, yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başlayacak ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağı yönündeki açıklamaları ile tartışmalara yol açtı. Başlatılan soruşturma sonrası Kütahyalı gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılsa da, konu medya dünyasında yankı buldu ve çeşitli tepkilere neden oldu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Ahmet Hakan, CNN Türk’te yaptığı canlı yayında Kütahyalı için “şarlatan adam” ifadesini kullandı. Hakan, “Bu adam korunaklı olduğunu zannettiği için bu palavrayı atıyor. İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli. Ankara Savcılığı, ‘korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın’ dedi bu adama.” şeklinde konuşarak Kütahyalı’ya yönelik eleştirilerini dile getirdi.