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Müge Anlı ve muhabiri Hüseyin Coşkun ile ağladı Cumali Timi'nin bulunduğu yer

ADANA'da 12 Nisan 2025 tarihinden beri kayıp olan Cumali Timi'den son dakika haberi var. Cumali Timi'nin ne yazık ki cesedi bulundu. Müge Anlı'nın muhabiri Hüseyin Coşkun, canlı yayında ağlayarak o onları gösterdi. Müge Anlı ve muhabiri hayatlarının en zor yayınını yaptılar.

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'den 6. günde kahreden haber geldi. Cumali Timi'nin cansız bedeni yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında bulundu.

Haberi canlı yayında duyuran Müge Anlı'nın muhabiri Hüseyin Coşkun gözyaşlarına boğuldu.

Muhabir Hüseyin Coşkun hıçkırıklara boğulunca Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı. "Çok yazık' diyen ünlü sunucu gözyaşlarına boğuldu. 

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