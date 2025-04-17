Rasim Ozan Kütahyalı ortalığı karıştırdı Şamil Tayyar 'bunları toplayacaksın' deyip...

Rasim Ozan Kütahyalı CHP'ye kayyum atanacağı haberiyle kendi mahallesinden çok ağır tepki aldı. AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı' için 'toplayacaksın bunları' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddialarında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın TCK 217 kapsamında, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" suçlamasından açıldığı ifade edildi.