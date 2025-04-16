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Büyükada'da konakta çıkan yangın nedeniyle dizi seti çalışanı hayatını kaybetti

Büyükada'da, dizi çekimlerinin yapıldığı bir konakta çıkan yangın nedeniyle set çalışanı hayatını kaybetti.

Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi'nde bulunan dizi çekiminin yapıldığı konakta, sabah saatlerinde odaları kontrol eden set çalışanı yangın çıktığını fark etti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ilk müdahaleyi set çalışanları yaptı.

Yangın söndürülürken, daha önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen set çalışanı Serkan Sükyan, yangından etkilenmesi üzerine hastaneye gitti.

Sağlık durumunun ciddi olduğu anlaşılan Sükyan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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