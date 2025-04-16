Cem Küçük ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi

'İBB' soruşturmasının konuşulduğu TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında sert bir tartışma yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın konuşulduğu programda Cem Küçük’ün dosyayla ilgili sözleri üzerine Ersan Şen'den tepki geldi

Ersan Şen'in “Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun? Sen insanları canlı yayında mahkum ediyorsun” diyerek yüklendiği Cem Küçük, bu isimlerin operasyonlardaki MASAK raporunda olduğunu iddia etti.

Şen, Cem Küçük'ün operasyonlar hakkında bu kadar açık ve kesin dille konuşmasını eleştirmeye devam etmesi üzerine ikili arasında tartışma giderek sertleşti.

İki isim arasında sosyal medyada da gündem haline gelen tartışma anlarında diyalog şöyle oldu:

Şen: Sen nereden biliyorsun yahu!

Küçük: Konuşuyorlar bize

Şen: Nereden biliyorsun savcı seni mi aradı?

Küçük: Ya gelip konuşuyorlar tabii ya!

Şen: Yav kardeşim olur mu öyle şey ya... Niye sana haberlerini veriyor ya!

Küçük: Ya biz haberlerini yapıyoruz sen bizi okumuyorsun ki ya!

Şen: Niye sana haber versinler senin ne özelliğin var?

Küçük: Ya yasadışı bahis bile var.. Ne demek senin ne özelliğin var.. Bu konuyu sen konuşmuyorsun ben konuşuyorum!

Şen: Basın açıklaması yapsın o zaman savcı ya!

Küçük: Sen üstünü örtüyorsun İmamoğlu'nun!

Şen: Kardeşim olur mu ya.. kardeşim sen kalkıyorsun diyorsun ki gördüm, okudum, baktım, budur,

Küçük: Ya var bunlar masak raporlarında var ya!

Şen: Ya sen benim katılmadığım bir yayında insanları mahkum ettin ya!

Küçük: Mahkum etmiyorum hocam.

Şen: Nasıl etmiyosun ya o alınacak bu alınacak!

Küçük: Ben 'kimse alıncak' demiyorum nerde diyim bunu ya... o muhalif medyanın uydurması