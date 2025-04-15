Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kalıcı huzuruna kim engel olursa, Suriye hükümetiyle birlikte karşısında bizi de bulacaktır" dedi. 8 Aralık öncesine dönüş ihtimalinin ise artık sona erdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Suriye’nin kalıcı huzura ve istikrara kavuşmasına kim engel olursa, açık söylüyorum karşısında Suriye hükümeti ile birlikte bizi de bulacaktır. Terör koridoruyla Suriye’nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek, başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz. Suriye’de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. 8 Aralık devrimi ile birlikte bu ülkede artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye toparlandıkça, istikrara ve huzura kavuştukça bunun kazananı tüm bölgemiz olacak bölgedeki tüm halklar olacaktır." ifadelerini kullandı.