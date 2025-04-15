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Esra Erol çatladı 'hacı anne seni çarpsın'! Cuma - Güldane canlı yayın halleri...

Esra Erol'da canlı yayınında dün akşam Cuma ve hamile bırakıp kaçırdığı kayınvalidesi Güldane vardı. Cuma ve Güldane'nin pişkinliği Esra Erol'un ayarını bozdu. Cuma , kaynanasına '"Hacı anne' diye hitap ettiğini söyleyince Esra Erol patladı : 'Hacı anne seni çarpsın'...

Türkiye'nin konuştuğu olayın özeti şöyle. 25 yaşındaki Dilek adlı genç kız, Esra Erol'a çıkarak, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile 47 yaşındaki annesinin birlikte kaçtıklarını iddia etti. Uygunsuz davranışlarına şahit olduğunu dile getiren Dilek, ikilinin altınları da alarak kaçtıkları, kendisini tehdit ettikleri ve şiddet uyguladıkları iddiasında bulundu.

Dilek, nişanlısı ve kayınvalidesini birlikte gördüğünü ancak babasına söylerlerse kendisini öldürüp intihar süsü vereceklerini söylediklerini dile getirdi. Nişanlısının acımasız olduğunu söyleyen Dilek, ondan korktuğunu belirtti. Yayına bağlanan bir izleyici ise anne Güldane'nin Cuma'dan hamile olduğunu iddia etti.

Dün akşamki programda Esra Erol, Dilek'e ve babasına şüphelerinde haklı olduklarını, ikisini bir arada bulduklarını açıkladı. Cuma ve Güldane yayına birlikte katıldı. Güldane ve Cuma'nın canlı yayındaki edepsiz halleri izleyenler kadar Esra Erol'u da çıldırttı. 

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