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DÜNYA

ABD'de 5,2 şiddetinde deprem!

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, yerin 13.4 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı Los Angeles kentinde 5,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda yer alan verilere göre sarsıntı yerin 13.4 kilometre derinliğinde oluştu.

Meksika'dan da hissedilen deprem sonrası olası Tsunami riskine yönelik yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

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