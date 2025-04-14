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Fatih Altaylı kaynağını açıkladı meğer İsmail Saymaz'n hesabına gelen 8 milyon lira...

MASAK raporunda yer alan gazetecilerden biri olan İsmail Saymaz ile ilgili Fatih Altaylı'dan bomba bir izahat geldi. Rapora göre İsmail Saymaz'ın hesabına gelen 8.2 milyon lira vardı. Fatih Altaylı bu paranın kaynağını açıkladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında MASAK, 55 kişinin hesap hareketlerini inceledi. 16'sında kurultay döneminde aylık olağan dışı nakit yatırma işlemi olduğu tespit edildi.

Aylık olağan dışı nakit yatırılan hesaplar arasında, gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer aldı. Rapora göre İsmail Saymaz'ın hesabına 8.2 milyor lira gelmiş görünüyordu. 

Fatih Altaylı paranın kaynağını açıkladı

Fatih Altaylı Youtube'daki programında bu paranın kaynağını izah etti. Altaylı, “MASAK raporunda geçen 8 milyon lira, İsmail Saymaz’ın Sözcü TV’den Halk TV’ye geçerken aldığı transfer parası. Bunu alçakça, haksız bir para almış gibi anlatıyorlar.” dedi. 

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