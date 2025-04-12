Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını" belirtti.

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yeri belirlenen Khodır'ın Fatih'teki operasyonla yakalandığını bildirdi.

İtalya'ya yasa dışı göçmen geçişini organize eden suç örgütünün elebaşının, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne getirilişinin yer aldığı bir videoyu da paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyona katılan polisleri tebrik etti.