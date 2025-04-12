BIST 9.381
DOLAR 38,03
EURO 43,27
ALTIN 3.959,33
GÜNCEL

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını" belirtti.

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yeri belirlenen Khodır'ın Fatih'teki operasyonla yakalandığını bildirdi.

İtalya'ya yasa dışı göçmen geçişini organize eden suç örgütünün elebaşının, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne getirilişinin yer aldığı bir videoyu da paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyona katılan polisleri tebrik etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk: Otonom kurtarma manevrası
Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk: Otonom kurtarma manevrası
Maltepe'de halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Maltepe'de halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Eşeğe kasıtlı olarak çarpıp hayvana zulmetti! Kameradan kimliği belirlendi ve...
Eşeğe kasıtlı olarak çarpıp hayvana zulmetti! Kameradan kimliği belirlendi ve...
Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın!
Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın!
Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Özgür Özel kritik soruyu yanıtladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?
Özgür Özel kritik soruyu yanıtladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?
Özgür Özel Halk TV canlı yayınında 'ilk kez' deyip anlattı meğer İmamoğlu işini biliyormuş
Özgür Özel Halk TV canlı yayınında 'ilk kez' deyip anlattı meğer İmamoğlu işini biliyormuş
Sarsıntısız bir yaşam mümkün! Doç. Dr. Ali Zırh'tan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne özel açıklamalar
Sarsıntısız bir yaşam mümkün! Doç. Dr. Ali Zırh'tan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne özel açıklamalar
İmamoğlu yerine onu gösteren Cüneyt Özdemir hedef olunca isyan etti
İmamoğlu yerine onu gösteren Cüneyt Özdemir hedef olunca isyan etti
DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı
DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı
Özgür Özel: Bu seçim demokrasi ile otokrasi arasında geçecek
Özgür Özel: Bu seçim demokrasi ile otokrasi arasında geçecek