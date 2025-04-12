BIST 9.381
DOLAR 38,03
EURO 43,27
ALTIN 3.959,33
GÜNCEL

Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Hasan Arat'a yumruk atıldı

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın Divan Kurulu toplantısındaki konuşması sırasında kavga çıktı. Divan Kurul Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Hasan Arat'a yumruk attığı görüldü. Yaşananların ardından toplantı tatil edildi.

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat'ın konuşması sırasında genel kurul üyeleriden tepkiler yükseldi. Divan Kurul Başkanı, genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi.

Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki tartışma çıktı. Arat, tartışma sırasında "Sen ne olacağını göreceksin" derken, Yamantürk, "Asıl sen göreceksin" diyerek eski başkanın üzerine yürüdü. Yamantürk, Arat'a yumruk atarken ortalık karıştı. Hasan Arat'a kalabalıkta bir kişinin daha yumruk attığı görüldü.

Yaşanan olayın ardından Beşilktaş Divan Kurulu toplantısı apar topar bitirildi. İkili arasında toplantı öncesinde sözlü tartışma yaşanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hasan Arat Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na geldi ortalık gerildi: "Utanmaz adam"
Hasan Arat Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na geldi ortalık gerildi: "Utanmaz adam"
YKS adaylarına uzmanlardan altın değerinde öneriler
YKS adaylarına uzmanlardan altın değerinde öneriler
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk: Otonom kurtarma manevrası
Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk: Otonom kurtarma manevrası
Maltepe'de halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Maltepe'de halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Eşeğe kasıtlı olarak çarpıp hayvana zulmetti! Kameradan kimliği belirlendi ve...
Eşeğe kasıtlı olarak çarpıp hayvana zulmetti! Kameradan kimliği belirlendi ve...
Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın!
Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın!
Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Özgür Özel kritik soruyu yanıtladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?
Özgür Özel kritik soruyu yanıtladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?
Özgür Özel Halk TV canlı yayınında 'ilk kez' deyip anlattı meğer İmamoğlu işini biliyormuş
Özgür Özel Halk TV canlı yayınında 'ilk kez' deyip anlattı meğer İmamoğlu işini biliyormuş
Sarsıntısız bir yaşam mümkün! Doç. Dr. Ali Zırh'tan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne özel açıklamalar
Sarsıntısız bir yaşam mümkün! Doç. Dr. Ali Zırh'tan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne özel açıklamalar