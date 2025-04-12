Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Hasan Arat'a yumruk atıldı

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın Divan Kurulu toplantısındaki konuşması sırasında kavga çıktı. Divan Kurul Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Hasan Arat'a yumruk attığı görüldü. Yaşananların ardından toplantı tatil edildi.

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat'ın konuşması sırasında genel kurul üyeleriden tepkiler yükseldi. Divan Kurul Başkanı, genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi.

Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki tartışma çıktı. Arat, tartışma sırasında "Sen ne olacağını göreceksin" derken, Yamantürk, "Asıl sen göreceksin" diyerek eski başkanın üzerine yürüdü. Yamantürk, Arat'a yumruk atarken ortalık karıştı. Hasan Arat'a kalabalıkta bir kişinin daha yumruk attığı görüldü.

Yaşanan olayın ardından Beşilktaş Divan Kurulu toplantısı apar topar bitirildi. İkili arasında toplantı öncesinde sözlü tartışma yaşanmıştı.