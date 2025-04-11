Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Filistin halkına karşı apaçık soykırım uygulandığını söyleyen Erdoğan, "Bu zulme en güçlü tepkiyi vermek insanlık vazifemiz. İsrail, Han Yunus'ta gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı. Haydutluk değilse nedir? Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? İsrail terör devletidir, başka adı olamaz" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Suriye'de istikrarsızlık isteyenlere izin vermeyiz. Suriye'de fırsatı heba ettirmeyiz. Soğuk kanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamalı, sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir." ifadelerini kullandı.