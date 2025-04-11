BIST 9.349
DOLAR 38,06
EURO 43,23
ALTIN 3.961,06
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Filistin halkına karşı apaçık soykırım uygulandığını söyleyen Erdoğan, "Bu zulme en güçlü tepkiyi vermek insanlık vazifemiz. İsrail, Han Yunus'ta gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı. Haydutluk değilse nedir? Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? İsrail terör devletidir, başka adı olamaz" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Suriye'de istikrarsızlık isteyenlere izin vermeyiz. Suriye'de fırsatı heba ettirmeyiz. Soğuk kanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamalı, sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşeğe kasıtlı olarak çarpıp hayvana zulmetti! Kameradan kimliği belirlendi ve...
Eşeğe kasıtlı olarak çarpıp hayvana zulmetti! Kameradan kimliği belirlendi ve...
Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın!
Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın!
Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Özgür Özel kritik soruyu yanıtladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?
Özgür Özel kritik soruyu yanıtladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?
Özgür Özel Halk TV canlı yayınında 'ilk kez' deyip anlattı meğer İmamoğlu işini biliyormuş
Özgür Özel Halk TV canlı yayınında 'ilk kez' deyip anlattı meğer İmamoğlu işini biliyormuş
Sarsıntısız bir yaşam mümkün! Doç. Dr. Ali Zırh'tan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne özel açıklamalar
Sarsıntısız bir yaşam mümkün! Doç. Dr. Ali Zırh'tan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne özel açıklamalar
İmamoğlu yerine onu gösteren Cüneyt Özdemir hedef olunca isyan etti
İmamoğlu yerine onu gösteren Cüneyt Özdemir hedef olunca isyan etti
DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı
DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı
Özgür Özel: Bu seçim demokrasi ile otokrasi arasında geçecek
Özgür Özel: Bu seçim demokrasi ile otokrasi arasında geçecek
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan suçla mücadele mesajı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan suçla mücadele mesajı
Özgür Özel’den kan donduran NTV çağrısı
Özgür Özel’den kan donduran NTV çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'dan Gazze ve ticaret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'dan Gazze ve ticaret mesajı