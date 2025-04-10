Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'dan Gazze ve ticaret mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki kardeşlik, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi ve Gazze'nin yeniden inşasında ortak çalışma mesajları verdi. Subianto ise Türkiye ile samimi ve yapıcı bir iş birliği süreci yürütmek istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"ENDONEZYA İLE TİCARET HACMİNDE YENİ HEDEF 10 MİLYAR DOLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"İki önemli turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri hamleler ve temaslar gelişiyor

Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde ve dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik

Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz

(Endonezya ile) Halklarımız arasındaki bağları, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğimizi ilerleterek daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI: HER İKİ ÜLKE OLARAK İSLAM DÜNYASINDA POZİTİF GÜÇ OLMAK İSTİYORUZ

Subianto'nun açıklamalarından satır başları:

"Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendisi bana ve heyetime çok sıcak karşılama gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanının ülkemize ziyareti bizi çok mutlu etti. Her iki ülke olarak İslam dünyasında pozitif güç olmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile toplantımızda iş birliği konularına değindik. İş birliğimizi ilerletmek istiyoruz. Gerçekten de çok samimi bir ortamda gerçekleştirdik. Bir takım çıktıları oldu tabi bu toplantının. Ekonomik merkez olmak istiyoruz, bu sayede sesimi duyurabileceğiz. "