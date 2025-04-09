Fatih Portakal güldü ama Mahmut Tanal ile olan canlı yayın küs bitti

Sözcü Televizyonunun dün akşam ana haber bültenindeki bir an sosyal medyanın gündeminde. Fatih Portakal'ın Mahmut Tanal ile yaptığı canlı yayın bakın nasıl bitti...

Sosyal medya Fatih Portakal'ın dün ana haber bültenindeki Mahmut Tanal yayınını konuşuyor. Fatih Portakal Mahmut Tanal'ın yayınını muhabirine "Tamam aldık artık süremiz doldu. Teşekkür ettiğimizi söylersen..." diyerek kestirdi. Bu sözleri ilk anda duymayan Mahmut Tanal, "Fatih Portakal'a son bir şey daha söylemek istiyorum" dedi...

Tam o sırada yayının kesildiğini öğrenen Mahmut Tanal, "Kapattınız artık" deyip arkasını dönerek tepki gösterdi. Fatih Portakal ise "gülerek" buyrun, buyrun dedi ama Mahmut Tanal yayını küs bitirdi...