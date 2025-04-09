Çocuklarda görme kaybına yol açabiliyor! Astigmatizmanın çeşitleri ve tedavi yöntemleri

Görme, hayatımızda önemli bir yer tutarken, göz sağlığımızın bozulması günlük yaşantımızı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Astigmatizma, dünyada yaygın olarak görülen ve görme kalitesini düşüren bir göz rahatsızlığı olarak karşımıza çıkıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, astigmatizmanın hem çocukluk döneminde hem de yetişkinlerde görme kaybına yol açabileceğini belirterek, bu hastalığın tedavi edilmezse neden olabileceği ciddi sorunlara dikkat çekti.

Astigmatizma, her yaş grubunda görülen önemli bir sağlık sorunu. Özellikle çocukluk döneminde fark edilmediği takdirde kalıcı görme kayıplarına yol açabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, bu göz hastalığının tedavisiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. “Astigmatizma, göze gelen ışığın bir noktada toplanamaması, yani odaklanamama sorunudur. Bu, görme kalitesini bozan ve genellikle çift görme, kayan görüntüler ve gece görüşü sorunlarına yol açan bir refraktifkusurdur.” dedi.

5 numaraya kadar tedavi

Astigmatizmanın düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, “Düzenli astigmatizma vakalarında gözlük, kontakt lens veya modern lazer teknolojileriyle tedavi uygulanabilmektedir. Son yıllarda ise Smile Pro olarak adlandırılan lentükül cerrahisi yöntemi popülerlik kazanmıştır. Smile Pro yöntemi ile 5 numaraya kadar olan astigmatizmaları etkin ve güvenli bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Kornea içindeki lazerle oluşturduğumuz parçayı küçük bir yan kesiden dışarıya çıkarıyoruz. Bu yöntemdeki gelişmeler, astigmatizmanın tedavisini çok daha etkili hale getirdi.” dedi.

Astigmatizma tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmeyen astigmatizma, hastaların görme kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, “Çift görme, kayan görüntüler veya çarpık görme gibi şikayetler, hastaların günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca ışıklarda parlama ve ışık saçılmaları gibi problemler de sıklıkla yaşanabilir. Astigmatizma tedavisinde kullanılan yöntemler arasında Smile Pro, PRK, yüzey ablasyon tedavileri ve geleneksel Lasik yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerle astigmatizmayı oldukça etkin ve güvenli bir şekilde tedavi edebilmekteyiz. Ancak her hastanın göz yapısı ve tedavi süreci farklı olduğu için ayrıntılı göz muayenesi ve kişisel değerlendirme önemlidir.” diye konuştu.

Çocuklukta tedavinin önemi

Astigmatizmanın çocukluk döneminde erken tespiti, ilerleyen yıllarda kalıcı görme kaybının önlenmesi açısından oldukça büyük bir önem taşıdığına değinen Prof. Dr. Yıldırım, “Astigmatizma, çocuklarda göz tembelliğine yol açabiliyor. Bu yüzden erken müdahale edilmesi çok önemli. Gözlük veya kontak lens ile yapılan tedaviler, çocuğun ilerleyen yaşlarda sağlıklı bir görme yeteneğine sahip olmasını sağlar.” şeklinde konuştu.

Astigmatizmanın cerrahi düzeltilmesi

Prof. Dr. Yusuf Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: “Astigmatizmanın cerrahi müdahale ile düzeltilmesi, genellikle 20’li yaşlardan sonra lazerle yapılmaktadır. 40’lı ve 50’li yaşlarda ise göz içi mercek implantasyonları tercih edilebilir. Astigmatizmanın cerrahi tedavisinde hastaların yaş ve göz yapısı göz önünde bulundurulmalı, her hasta için en uygun yöntem seçilmelidir.”