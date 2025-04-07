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DÜNYA

Trump'ın Netanyahu için bir kaz daha sandalye çektiği anlar gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’a gelen Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da karşıladığı ve masada sandalyesini çektiği anlar gündem oldu.

Trump’ın, toplantı öncesinde Netanyahu’nun sandalyesini çektiği ve masaya oturmasına yardımcı olduğu görülürken Netanyahu’ya gösterdiği hürmet tepki çekti.

Benzer bir durum daha önce de yaşanmış ve Trump çok fazla eleştiri almıştı. ABD basını Trump'ın bu durumu tekrarlamasını tepkiyle karşıladı.

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