Türkeş'e rahmet dileyen CHP'li mikrofonunu açık unuttu! Şok küfür...

MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş, vefatının yıl dönümünde anılırken, CHP Meclis Başkanvekili Ertan Işık’ın sosyal medyada paylaştığı anma mesajı dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Meclis toplantısında ise mikrofonun açık olduğunu unutan Işık, mesajına tepki gösteren bazı partililerine küfretti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş, vefat yıl dönümünde anıldı..

80 yaşında hayatını kaybeden Alparslan Türkeş'i anma töreni, 04 Nisan tarihinde gerçekleştirilirken, siyasi isimlerden ise anma mesajları peş peşe geldi.

Bunlardan birisi de CHP Meclis Başkanvekili Ertan Işık oldu.

"ADALETSİZLİĞE, SEFALETE BOYUN EĞMEMEYİ SEN DE GÖRDÜK"

Ertan Işık, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

X platformu üzerinden yayınlanan anma mesajında şu ifadeler yer aldı:

Adaletsizliğe, sefalete ve esarete boyun eğmemeyi sen de gördük, senden öğrendik...

Hukuku çiğneyen muktedirlere, vatandaşı soyup yandaşı zengin eden ekonomi düzenine, demokrasiyi ıspanak fiyatına satışa çıkaranlara karşı direnmenin senin mirasını yaşatmak olduğunu biliyoruz Başbuğum.

Ruhun şâd, mekânın cennet olsun...

MİKROFONUN AÇIK OLDUĞUNU UNUTTU

Ankara Büyükşehir Meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda çok konuşulacak anlar kayda geçti.

Yaşanan olayda, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, mikrofonu açık unuttu.

KENDİSİNE KIZAN CHP'LİLERE KÜFRETTİ

Mikrofonun açık olduğunu unuttuğu sırada Işık, MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'lilerin kendisine kızdığını ifade etti.

Ardından da "Alparslan Türkeş konusunda bunlar bizi diyemeyecek sandı. Bizimkilerden bozulan olmuştur, ama ****** et benim umurumda mı ya. Ben onları ciddiye bile almıyorum." sözlerini sarf etti.