BIST 9.407
DOLAR 38,01
EURO 41,57
ALTIN 3.650,12
GÜNCEL

Türkeş'e rahmet dileyen CHP'li mikrofonunu açık unuttu! Şok küfür...

MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş, vefatının yıl dönümünde anılırken, CHP Meclis Başkanvekili Ertan Işık’ın sosyal medyada paylaştığı anma mesajı dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Meclis toplantısında ise mikrofonun açık olduğunu unutan Işık, mesajına tepki gösteren bazı partililerine küfretti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş, vefat yıl dönümünde anıldı..

80 yaşında hayatını kaybeden Alparslan Türkeş'i anma töreni, 04 Nisan tarihinde gerçekleştirilirken, siyasi isimlerden ise anma mesajları peş peşe geldi.

Bunlardan birisi de CHP Meclis Başkanvekili Ertan Işık oldu.

"ADALETSİZLİĞE, SEFALETE BOYUN EĞMEMEYİ SEN DE GÖRDÜK"

Ertan Işık, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

X platformu üzerinden yayınlanan anma mesajında şu ifadeler yer aldı:

Adaletsizliğe, sefalete ve esarete boyun eğmemeyi sen de gördük, senden öğrendik...

Hukuku çiğneyen muktedirlere, vatandaşı soyup yandaşı zengin eden ekonomi düzenine, demokrasiyi ıspanak fiyatına satışa çıkaranlara karşı direnmenin senin mirasını yaşatmak olduğunu biliyoruz Başbuğum.

Ruhun şâd, mekânın cennet olsun...

MİKROFONUN AÇIK OLDUĞUNU UNUTTU

Ankara Büyükşehir Meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda çok konuşulacak anlar kayda geçti.

Yaşanan olayda, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, mikrofonu açık unuttu.

KENDİSİNE KIZAN CHP'LİLERE KÜFRETTİ

Mikrofonun açık olduğunu unuttuğu sırada Işık, MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'lilerin kendisine kızdığını ifade etti.

Ardından da "Alparslan Türkeş konusunda bunlar bizi diyemeyecek sandı. Bizimkilerden bozulan olmuştur, ama ****** et benim umurumda mı ya. Ben onları ciddiye bile almıyorum." sözlerini sarf etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı
AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında
Nagehan Alçı'dan Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Atma uydurma
Nagehan Alçı'dan Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Atma uydurma
Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi
Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi
Çocuğuna acımasızca şiddet uygulayan baba tutuklanmıştı! Bakanlıktan yeni açıklama
Çocuğuna acımasızca şiddet uygulayan baba tutuklanmıştı! Bakanlıktan yeni açıklama
Ahmet Çakar'dan canlı yayında Fenerbahçe kehaneti
Ahmet Çakar'dan canlı yayında Fenerbahçe kehaneti
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı
Karaman Valiliği'nden gülümseten video
Karaman Valiliği'nden gülümseten video
İdris Kardaş: CHP, darbeleri destekleyen bir siyasi geçmişe sahip
İdris Kardaş: CHP, darbeleri destekleyen bir siyasi geçmişe sahip
CHP kurultayında Berhan Şimşek ile Özgür özel tartıştı! İşte o anlar...
CHP kurultayında Berhan Şimşek ile Özgür özel tartıştı! İşte o anlar...
Polisten öldüresiye dayak! Görüntüler gündem oldu, valilik duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar
Polisten öldüresiye dayak! Görüntüler gündem oldu, valilik duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar
İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı