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POLİTİKA

CHP kurultayında Berhan Şimşek ile Özgür özel tartıştı! İşte o anlar...

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkan adayı olmak isteyen Berhan Şimşek, başvuru saatini 5 dakikayla kaçırdı. Adaylığı kabul edilmeyen Berhan Şimşek ile CHP lideri Özgür Özel kurultayda tartışma yaşadı. İşte o anlar...

CHP'de bugün "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay heyecanı yaşanıyor. 

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kurultaya dakikalar kala "Burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" sözleriyle genel başkanlığa adaylığından çekildi.

CHP kurultayında genel başkan adayı olmak isteyen Berhan Şimşek ise, başvuru saatini 5 dakika ile kaçırınca 97 imza toplamasına rağmen adaylığının kabul edilmediğini açıkladı. Tek aday Özgür Özel oldu.

Kurultayda Berhan Şimşek ile Özgür Özel'in tartıştığı anlar kameraya yansıdı.

"Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sitemini şöyle dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağan Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e, sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen 'Hayır, vakit geçmiştir' dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum, saygılar."

"Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor. Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim. Teşekkür, kamuoyunun dikkatine."

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