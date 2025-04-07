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AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR SİHA, LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurdu.

AKSUNGUR SİHA, göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya imza attı..

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR SİHA, LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurdu.

AKSUNGUR'un başarısını TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu..

HEDEFİ TAM İSABET VURDU

Milli motor ile test uçuşunu gerçekleştiren AKSUNGUR'un ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurduğunu kaydeden Demiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu başarı, milli savunma sanayimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor.

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