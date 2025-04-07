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Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında emniyet ve jandarma birimlerince 9 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerince Kahramanmaraş'ta H.Ö'nün, Adana'da B.P'nin, Sakarya'da B.İ'nin, Balıkesir'de K.C.Ş'nin ve Antalya'da M.K'nin, emniyet birimlerince ise İstanbul'da B.G'nin (yurt dışında tutuklu), Mersin'de M.K'nin (yurt dışı firar), Kütahya'da Ç.M'nin ve Balıkesir'de Y.U'nun elebaşılığını yaptığı 9 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Yerlikaya operasyonlarda, Ç.M, Y.U, H.Ö, K.C.Ş, B.P, B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarının da aralarında olduğu 142 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 86'sının tutuklandığını, 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerine devam edildiğini belirtti.

Aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, AK-47 uzun namlulu silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 2 hassas terazinin ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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