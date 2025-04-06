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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı

Başsavcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma başlattı. Firari olarak aranırken KKTC'de yakalanan şüpheli Kaan Ketenci, İstanbul’a getirildikten sonra savcılığa çıkarıldı ve tutuklanmasına karar verildi. Soruşturma, suç örgütü kurma, rüşvet ve dolandırıcılık gibi ciddi suçlarla ilgili devam ediyor.

Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde firari olarak aranırken, KKTC'de gözaltına alınan Ketenci'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Burada savcılığa çıkarılan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlı Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etmişti.

Zanlı, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.

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