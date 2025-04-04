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POLİTİKA

Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partilileri selamladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçirdiği operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı. Bugün MHP Genel Merkezi'ne gelen Bahçeli, buradaki partilileri bozkurt işaretiyle selamladı. O anlar kameraya yansıdı.

Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.

İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. 

MHP Genel Merkezi'ne gelen Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki partilileri bozkurt işareti yaparak selamladı. O anlar kameraya yansıdı. 

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