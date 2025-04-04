Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu olayının aslı ortaya çıktı

Yazar Hacı Yakışıklık, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun 170 kişilik Whatsapp grubu kurduğunu ve İmamoğlu'na destek mesajları attığını söyledi. Yakışıklı, Üzümoğlu'nun mesajlara onay istediğini, baskı altında kalan diğer üyelelerin savcılığa şikayette bulunmasıyla gözaltıların gerçekleştiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 zanlı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının perde arkasına yazar Hacı Yakışıklı ulaştı. Yakışıklı, "Gözaltı boykot sebebiyle değil Whatsapp grubu kurarak insanları yönlendirdiği ve onların şikayeti üzerine gelen bir durum söz konusu." dedi.

"Grupteki diğer üyelerden onay istiyor"

TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu prgramda konuşan Yakışıklı, "Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor ve oyunculara boykot talimatı veriyor. Burada oyunculara İmamoğlu ve boykot üzerinden ne yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor, oyuncular da bunun üzerine savcılığa şikayet ediyorlar" ifadelerini kullandı.