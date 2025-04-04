BIST 9.484
DOLAR 38,01
EURO 42,07
ALTIN 3.791,04
MEDYA

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu olayının aslı ortaya çıktı

Yazar Hacı Yakışıklık, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun 170 kişilik Whatsapp grubu kurduğunu ve İmamoğlu'na destek mesajları attığını söyledi. Yakışıklı, Üzümoğlu'nun mesajlara onay istediğini, baskı altında kalan diğer üyelelerin savcılığa şikayette bulunmasıyla gözaltıların gerçekleştiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 zanlı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının perde arkasına yazar Hacı Yakışıklı ulaştı. Yakışıklı, "Gözaltı boykot sebebiyle değil Whatsapp grubu kurarak insanları yönlendirdiği ve onların şikayeti üzerine gelen bir durum söz konusu." dedi.

"Grupteki diğer üyelerden onay istiyor"

TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu prgramda konuşan Yakışıklı, "Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor ve oyunculara boykot talimatı veriyor. Burada oyunculara İmamoğlu ve boykot üzerinden ne yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor, oyuncular da bunun üzerine savcılığa şikayet ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aybüke Pusat tartışması büyüyor! Tepki veren Gülben Ergen'e Gaffar Yakınca'dan bomba yanıt!
Aybüke Pusat tartışması büyüyor! Tepki veren Gülben Ergen'e Gaffar Yakınca'dan bomba yanıt!
Hadi Özışık: Gençlerle ilgili samimi bir çıkış görmüyorum
Hadi Özışık: Gençlerle ilgili samimi bir çıkış görmüyorum
Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 2 işçi kurtarıldı
Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 2 işçi kurtarıldı
Yılmaz Vural 'tahrik durumu söz konusu' dedi! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı, öncesinde neler yaşandı?
Yılmaz Vural 'tahrik durumu söz konusu' dedi! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı, öncesinde neler yaşandı?
Bakan Murat Kurum'dan boykot tepkisi: 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız
Bakan Murat Kurum'dan boykot tepkisi: 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız
65 yaşındaki diyabet hastasının ayağı kesilmekten kurtuldu
65 yaşındaki diyabet hastasının ayağı kesilmekten kurtuldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı
CHP'nin boykotu geçmişi hatırlattı! Özgür Özel'e 2 Nisan şoku!
CHP'nin boykotu geçmişi hatırlattı! Özgür Özel'e 2 Nisan şoku!
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu çıkışı: Aday olursa AK Parti’ye oy veririm
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu çıkışı: Aday olursa AK Parti’ye oy veririm
Mourinho'dan olay hareket! Okan Buruk'un burnunu sıktı
Mourinho'dan olay hareket! Okan Buruk'un burnunu sıktı
Kadıköy'de yedek kulübeleri birbirine girdi, kartlar havada uçuştu
Kadıköy'de yedek kulübeleri birbirine girdi, kartlar havada uçuştu
CHP’li vatandaştan sert tepki: Boykot çağrısıyla istifa ettim
CHP’li vatandaştan sert tepki: Boykot çağrısıyla istifa ettim