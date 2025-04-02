Mourinho'dan olay hareket! Okan Buruk'un burnunu sıktı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele sonrası saha içi gerginlik yaşandı. Son düdüğün ardından polisler iki takım arasına set kurarken, Jose Mourinho bariyerleri aşarak Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk’un yere düşmesiyle tansiyon daha da yükseldi.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Tansiyonu oldukça yüksek olan maçın ardından yaşananlar ön plana çıktı.
Müsabakada son düdük sonrası polisler orta sahada iki takım arasına set kurdu. Galatasaray'da Okan Buruk'un orta sahaya geldiği anda Jose Mourinho polislerin arasından sıyrıldı.
Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk bu müdahale sonrası yerde kaldı.