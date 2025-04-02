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MEDYA

Hadi Özışık'tan, tehditlere boyun eğmeyen NTV ve Doğuş Grubu'na tebrik: "Bir genel başkana tokat gibi bir şeydir bu"

Gazeteci Hadi Özışık, NTV ve Doğuş Grubu'nu CHP lideri Özgür Özel'in tehditlerine boyun eğmeyip, yayın ilkesinden vazgeçmemesinden dolayı tebrik etti.

CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrılarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlattığını açıkladı.

EKOL TV'deki Tartışma Zemini programında bu konu masaya yatırılırken, programın konuklarından gazeteci Hadi Özışık, NTV ve Doğuş Grubu'nu CHP lideri Özgür Özel'in tehditlerine boyun eğmemesinden dolayı tebrik etti.

"Bir genel başkana tokat gibi bir şeydir bu"

Hadi Özışık şu ifadeleri kullandı:

"Bir genel başkan kürsüde şu anonsu yapıyor. İsim vermek durumundayız. Diyor ki, NTV! 2 dakikan var. 2 dakika sonra NTV mitingi vermiyor. Başlıyor şunu boykot edin, şu ürünü almayın. NTV açıklama yapıyor: Biz yayın politikamızda değişikliğe gitmeyeceğiz. Bir genel başkana tokat gibi şeydir bu. Bir genel başkan orada bağıra bağıra NTV 2 dakikan var diyecek. O televizyon kuruluşunu, Nermin Yurteri başta olmak üzere doğuş grubunu tebrik ediyorum. Hadi oradan dediler ve yayın yapmadılar." ifadelerini kullandı.

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