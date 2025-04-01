Acun Ilıcalı'dan Hatipoğlu'na Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun 'Acun Ilıcalı kendi evinde oynayacakları maçta yabancı hakem istemiyor' sözlerine sosyal medya hesabından videolu şekilde yanıt verdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yabancı hakem konusundaki taleplerini yineledi. Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında "skandal bir açıklama yaptı" demesine yanıt verdi.

Acun Ilıcalı bunun üzerine ezeli rakiplerinin yöneticisine bir kez daha yanıt verdi.

Acun Ilıcalı paylaşımında; "Duymadı desek mümkün değil, duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız… Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki.." yazdı.