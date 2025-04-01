Volkan Konak'ın cenaze töreninde eşi Selma Konak'ın feryadı yürek yaktı: Bana bunu nasıl yaptın Volkan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için cenaze töreni düzenlendi. Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta dururken gözyaşlarına boğuldu. Konak'ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırdı. Acılı eşin feryadı yürekleri dağladı.

Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Sanatçının sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği törende, taziyeleri eşi Selma Konak kabul etti.

Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta dururken gözyaşlarına boğuldu. Konak'ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırdı. Acılı eşin feryadı yürekleri dağladı.

Cenaze törenine katılan ünlü isimler arasında Orhan Gencebay, Erol Evgin, Resul Dindar, Alper Kul, Aylin Kontente, Melek Baykal, Müjdat Gezen, Sinan Özen, Hakan Altun, Berkay ve Hüsnü Şenlendirici de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Geçen hafta İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepki veren sanatçılardandı. Bugün rakam 2900'ün üzerine çıktı. 3 bine yakın sanatçı imza attı. O, 'Hepimiz cesaretle bir adım öne çıkmalıyız' diyen kişiydi. Kampanya 800 imza olduğunda kendi yurt dışındaydı. Bir arkadaşı aramış, 'Volkan sen de imza koymayı düşünür müsün? diye. 'Ben oraya imzayı değil kalbimi basarım' demiş. Volkan Konak bu demek işte. Bu ülkenin haklı mücadelelerine bütün yüreğini basan birini kaybettik. Dereler, çocuklar, ormanlar, insanlar onu çok özleyecek. Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Çok üzgünüz. İstanbul'da, gördünüz, bir cenaze törenini aşan, başka bir duygu var burada. Yarın da Trabzon Maçka'da olacağız. Volkan abimiz, Volkan Konak'ı, bu toprakların cesur, devrimci evladını hep beraber, toprağına teslim edeceğiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Hakkımız bizden yana helal olsun. İnşallah o da bu kadar onurlu bir mücadeleden sonra hakkını bizlere helal etmiştir. Çok özleyeceğiz. Acımız çok büyük hepimizin başı sağ olsun."

Sanatçı Resul Dindar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatçının vefatının erken olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:



"Hazırlıksız ve ani bir ölüm. Bu bizi çok üzüyor. Artık ölümlere de alıştık mı bilmiyorum ama bazen bazı sanatçılar, böyle önemli insanlar, biraz daha fazla acı veriyor. Çünkü yerleri doldurulamıyor. Başka anlamda da çok farklı bir insandı Volkan Konak. Toplumsal konularda çok öndeydi, sadece sanatıyla değil. Birçok insana yardımı dokunmuştur, faydası olmuştur. Derin bir boşluk oluştu içimde. Bunu tarif edemiyorum. Başta ailesi olmak üzere herkesin başı sağ olsun. Trabzon'un Maçka'nın, Karadeniz'in, seven ve onu anlayan herkesin başı sağ olsun."

Sanatçının cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedilecek.