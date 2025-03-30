Sıfır atık ile 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin BM nezdinde de kabul gören çevre hareketi Sıfır Atık ile ilgili 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde 7 yıllık kazanımları anlatan video-animasyon paylaşımı yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin BM nezdinde de kabul gören çevre hareketi Sıfır Atık ile ilgili 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde 7 yıllık kazanımları anlatan video-animasyon paylaşımı yaptı.
Bakan Kurum, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 7 yılda 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık ile hedeflerimizi bir bir hayata geçiyoruz. Geri kazanım oranımızı yüzde 36.08’eçıkardık. 2035’te bu oran yüzde 60 olacak, çünkü elimizde Yeterince Var” mesajını verdi.