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MEDYA

Nedim Şener'den 'onlar zaten okumuyor' diyen muhaliflere dikkat çeken yanıt

Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Özğür Özel'in İBB soruşturması sonrası iktidara yakın olmakla suçladığı markalara boykot çağrısını eleştirdi. Şener, "Beğenmediğin milliyetçi muhafazakâr, çocuklar uçak, otomobil yapıyor; sen ne yapıyorsun ? 'Atatürkçüyüm' diyorsun ama daha Nutuk okumamışsın." dedi.

Ekrem İmamoğlu protestolarına destek vermediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı markalara boykot çağrısı yapmasına tepki gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Ekol TV'de Gürkan Zengin'in sunduğu Editor programında konuşan Şener, "Bir de şu yanılgıya düşüyorlar. Bazı aklı evveller 'biz kitap almasak zaten o taraf okumuyor, D&R batar.' Yemin ediyorum. Bu kadar hatalı analiz görmedim. Yahu adamlar İHA SİHA yapıyor ,Togg yapıyor. Adamlar KAAN uçağını yapıyor. Beğenmediğin o milliyetçi muhafazakar çoçuklar yapıyor. Sen oturup kahve tokuşturuyorsun. 'Atatürkçüyüm' diyorsun daha Nutuk okumuyorsun" dedi.

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