Kültür A.Ş'den çıkan paranın 50 milyonu İmamoğlu İnşaat'a böyle gitmiş! 'Aman Allah'ım' diyerek anlattı

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasının konuşulduğu televizyon programında çarpıcı tespitlerde bulunuldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlyas Buzgan, Kültür A.Ş'nin yaptığı 130 milyon TL'lik hakediş ödemesinin 50 milyonunun İmamoğlu İnşaat'a nasıl ulaştığını anlattı. Buzgan, "Aman Allah'ım. Bir insan nasıl böyle bir şey yapabilir. Bunu narsizim ile açıklayabilir miyiz?" dedi.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. KRT televizyonunda bu konu masaya yatırıldı. Programda Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlyas Buzgan, Kültür A.Ş'nin yaptığı 130 milyon TL'lik hakediş ödemesinin 50 milyonunun İmamoğlu İnşaat'a nasıl ulaştığını anlattı.

Buzgan, soruşturma kapsamında İmamoğlu'na birçok soru sorulduğunu, kendisinin bu soruları peşinen reddettiğini söyleyip, "Fakat burada MASAK çok çarpık bir grafik hazırlamış. Ters hazırlamış bunu. Kendisi buradaki hatayı fark ederek diyor ki 'Burada hazırlanan grafik, şema çok ters bir şema.' Doğru söylüyor aslında. Bu onun aslında işi çok iyi bildiğini gösteriyor." dedi.

Buzgan ardından sözlerine şöyle devam etti:

"Olay ne? Hüseyin Köksal ve Murat Kapki. Bu ikisi müteahhit. Kapki, Kültür A.Ş'den 395 milyonluk ihale alıyor. Süreç içinde Kültür A.Ş buraya 130 milyon TL hakediş ödemesi yapıyor.

Murat Kapki gelen paranın 50 milyonunu Hüseyin Köksal'a aktarıyor. Hüseyin Köksal 50 milyonu kendi firmasına aktarıyor. Firması İmamoğlu İnşaat'a ait olan bir arsayı satın alıyor. 50 milyonu gönderiyor hesaba. Karşılığında şirkete ait o arsayı satın alıyor. Sonra İmamoğlu İnşaat ile arsayı alan kişiler inşaat sözleşmesi yapıyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben bir psikolojik çözümleme yapmaya çalıştım. Bir insan nasıl böyle bir şey yapabilir. Düşündüm taşındım. Bunu narsizim ile açıklayabilir miyiz?"