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Özgür Özel'den İstanbul Valisi'ne skandal tehdit!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki eylemler sırasında İstanbul Valisi Davut Gül'ü açıkça tehdit etti. Özel, "Sık da o gazı göreyim!" diyerek meydandan ayrılmayacaklarını vurguladı ve polisin müdahalesi halinde sert tepki göstereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada İstanbul Valisi Davut Gül'e tehditler savurdu. Özel, "İstanbul Valisi'ne söylüyorum, bu meydan boşalmadan, herkes evine gitmeden, milletvekillerim orada, ben de buradayım. Sık da o gazı göreyim!" ifadelerini kullandı.

"SENİN ALNINI KARIŞLARIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de 19 Marttan beri eylemler düzenleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenen Özel, "Bu otobüsün üstündeyim. O gazı sık, o plastik mermiyi at bakalım. Eğer bir tane gencime gaz sıkarsan, jop vurursan, plastik mermi sıkarsan senin alnını karışlamayan namerttir." dedi.

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