Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Londra'dan kızını çağırsana

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP'nin sokak çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Gökçek, "Mansur Yavaş, Londra'dan kızını çağırsana burada elalemin bebelerini sokaklara salıyorsun" dedi.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını protesto eden göstericilerin eylemleri sürüyor.

CHP'nin sokak çağrısı yapmasıyla birlikte meydanlara inen gençlerle polis arasında olaylar çıkıyor.

CHP'li isimlerin gerilimi tırmandırıcı açıklamalarına bir tepki de AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten geldi.

Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı programda, "Mansur Yavaş, Londra'dan kızını çağırsana burada elalemin bebelerini sokaklara salıyorsun. Nerede senin kızın. Nerede milletvekilleri sizin kızlarınız? İmamoğlu'nun çocuğu otobüsün üstünde sırıtmayı biliyorsun insene halkın arasına. Bunlar insan kullanmayı çok iyi bilir. Ama icraata gelince yok." ifadelerini kullandı.