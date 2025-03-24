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Bakan Yerlikaya'dan Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında pamuk şekeri satan engelli gencin bütün şekerlerini satın alarak çevredeki çocuklara dağıtan polislerin videosunu paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pamuk şekeri satan engelli genç ve polislerin görüntülerine yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttılar. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum."

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