Aslı Baykal CHP'yi fena topa tuttu! Hacivat – Karagöz benzetmesi olay…

İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonu gündemdeki yerini korurken, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından Saraçhane’de "Hacivat-Karagöz oynanıyor" ifadesini kullanarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Flash Haber TV’deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Baykal’ın CHP’ye yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonu Türkiye'nin gündemine otururken bir dönem CHP'de Genel Başkanlık yapan ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Saraçhane'de oynanan oyundan bahseden Aslı Baykal, ''Geleneksel ramazan eğlencesi Hacivat ve yardımcısı Karagöz Saraçhane'de oynanıyor. Bundan sonra salonlarda değil sokaklarda oynanacakmış. Ramazan ile beraber bitecek.'' dedi.

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Aslı Baykal'ın CHP'de yaşanan olaylar ile ilgili yaptığı yorumları değerlendirdi.