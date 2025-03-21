İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilenlerin not ortalaması şoke etti

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilenlerin not ortalaması şaşkına çevirdi. Gazeteci Erdem Atay, "Burada organize bir suç var" dedi.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

Üniversite diploması iptal edilenlerin not ortalamalarına ulaşan gazeteci Erdem Atay, sonuçları Veryansın TV'de paylaştı.

Atay, Böyle bir şey yok. Burada organize bir suç var. Çok net. İstanbul Üniversitesi'nin işletme fakültesinde olan bir ekip dışarıda bunlarla aynı zamanda işbirliği yapan ekip. Konu Ekrem İmamoğlu'ndan geçeli çok oldu. Bu not ortalamalarıyla yatay geçiş yapılması mümkün değildir. Arka planda çok daha büyük bir olay var. Hangi saiklerle bu işi yaptılar? Ortaya çıkmalıdır" dedi.