BIST 9.860
DOLAR 37,95
EURO 41,46
ALTIN 3.717,46
GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı anları ortaya çıktı

CHP'deki para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun polislerle birlikte yürüdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Destek mesajlarıyla karşılanan İmamoğlu'nun, "Başkanım her şey güzel olacak" sözlerine el sallayarak yanıt verdiği görüldü.

'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Polislerle birlikte yürüyen İmamoğlu'nun kendisine "Başkanım her şey güzel olacak, kendinize iyi bakın, bunlar geçecek" ifadelerine el sallayarak tepki verdiği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dilek İmamoğlu: Ya hep beraber, ya hiçbirimiz
Dilek İmamoğlu: Ya hep beraber, ya hiçbirimiz
Özgür Özel'in 'darbe' sözlerini Gaffar Yakınca fena tiye aldı
Özgür Özel'in 'darbe' sözlerini Gaffar Yakınca fena tiye aldı
CHP Genel Başkanı Özel, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun evini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun evini ziyaret etti
Dilek İmamoğlu'ndan gözaltı tepkisi: Evimize yapılan baskınla uyandık
Dilek İmamoğlu'ndan gözaltı tepkisi: Evimize yapılan baskınla uyandık
Dilek İmamoğlu'ndan açıklama! Oğlu Selim gözyaşlarını tutamadı
Dilek İmamoğlu'ndan açıklama! Oğlu Selim gözyaşlarını tutamadı
Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar! O listede hangi isimler var?
Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar! O listede hangi isimler var?
Mansur Yavaş'ın İmamoğlu paylaşımı önceden mi hazırlandı?
Mansur Yavaş'ın İmamoğlu paylaşımı önceden mi hazırlandı?
Las Vegas’ta Tesla servisine saldırı: Araçlar ateşe verildi
Las Vegas’ta Tesla servisine saldırı: Araçlar ateşe verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kandan beslenen terör devletidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kandan beslenen terör devletidir
Hadi Özışık: Ekrem İmamoğlu teslim olmuş durumda
Hadi Özışık: Ekrem İmamoğlu teslim olmuş durumda
Ekrem İmamoğlu: Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu: Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz
Osman Gökçek'ten Olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Osman Gökçek'ten Olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı