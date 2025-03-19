Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı anları ortaya çıktı

CHP'deki para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun polislerle birlikte yürüdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Destek mesajlarıyla karşılanan İmamoğlu'nun, "Başkanım her şey güzel olacak" sözlerine el sallayarak yanıt verdiği görüldü.

'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Polislerle birlikte yürüyen İmamoğlu'nun kendisine "Başkanım her şey güzel olacak, kendinize iyi bakın, bunlar geçecek" ifadelerine el sallayarak tepki verdiği görüldü.