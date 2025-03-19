Mansur Yavaş'ın İmamoğlu paylaşımı önceden mi hazırlandı?

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin diplomasının iptaline karar verdi. Mansur Yavaş, karara tepki göstererek İmamoğlu’na desteğini açıkladı ve adaylık konusundaki değerlendirme kararından vazgeçti. Gazeteci Hadi Özışık ise Yavaş’ın paylaşım saatine dikkat çekerek önemli bir konuyu gündeme getirdi

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu kararına ilişkin X hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'na desteğini açıklayan Yavaş, adaylığını günü gelince değerlendirme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Paylaşım saati vurgusu

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV'deki Kontrol Noktası isimli programda, Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu da dahil birçok kişiden önce uzun bir açıklama metni paylaşmasına dikkat çekerek, "Acaba bu metin daha önceden mi hazırlandı" sorusunu gündeme taşıdı.