BIST 10.802
DOLAR 36,70
EURO 40,20
ALTIN 3.579,85
GÜNCEL

Mansur Yavaş'ın İmamoğlu paylaşımı önceden mi hazırlandı?

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin diplomasının iptaline karar verdi. Mansur Yavaş, karara tepki göstererek İmamoğlu’na desteğini açıkladı ve adaylık konusundaki değerlendirme kararından vazgeçti. Gazeteci Hadi Özışık ise Yavaş’ın paylaşım saatine dikkat çekerek önemli bir konuyu gündeme getirdi

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu kararına ilişkin X hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'na desteğini açıklayan Yavaş, adaylığını günü gelince değerlendirme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Paylaşım saati vurgusu

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV'deki Kontrol Noktası isimli programda, Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu da dahil birçok kişiden önce uzun bir açıklama metni paylaşmasına dikkat çekerek, "Acaba bu metin daha önceden mi hazırlandı" sorusunu gündeme taşıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek: Haksızlığı kabul etmiyorum Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Las Vegas’ta Tesla servisine saldırı: Araçlar ateşe verildi
Las Vegas’ta Tesla servisine saldırı: Araçlar ateşe verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kandan beslenen terör devletidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kandan beslenen terör devletidir
Hadi Özışık: Ekrem İmamoğlu teslim olmuş durumda
Hadi Özışık: Ekrem İmamoğlu teslim olmuş durumda
Ekrem İmamoğlu: Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu: Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz
Osman Gökçek'ten Olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Osman Gökçek'ten Olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Özgür Özel'den 'diploma' tepkisi: Yanlış karar Bağdat'tan döner
Özgür Özel'den 'diploma' tepkisi: Yanlış karar Bağdat'tan döner
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
Zonguldak Valisi’nden CHP’nin törenine tepki: Siz paralel devlet misiniz?
Zonguldak Valisi’nden CHP’nin törenine tepki: Siz paralel devlet misiniz?
Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
Şişli'de sokakta amcasını öldürmüştü nedeni belli oldu
Şişli'de sokakta amcasını öldürmüştü nedeni belli oldu
Ahmet Çakar 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyor! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı
Ahmet Çakar 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyor! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı
Murat Kurum ile vatandaş arasında güldüren sohbet: İsmail nerdesin gülüm?
Murat Kurum ile vatandaş arasında güldüren sohbet: İsmail nerdesin gülüm?