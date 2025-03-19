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MEDYA

Özgür Özel'in 'darbe' sözlerini Gaffar Yakınca fena tiye aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yaptığı açıklamada bunu "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, "Bu darbeye karşı herkes sandığa gitmeli" dedi. Açıklamalar, Flash Haber TV’de gazeteciler tarafından değerlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Gözaltı kararları sonrası Ankara'dan İstanbul'a hareket eden Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın programına bağlandı.

Burada kısa bir konuşma yapan ve gözaltılara ilişkin "Bu bir darbedir" diyen Özel, "Bu bir darbe girişimdir. Buna karşı milletimizi sandığa davet ediyorum. 23 Mart'ta kuracağımız sandıklara. Bu darbeye karşı dayanışma gösteren herkesi sandıklarımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Flash Haber TV ekranlarında konuşan Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Özgür Özel'in bu açıklamalarını değerlendirdi.

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