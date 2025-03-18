Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel sert tepki gösterdi. Kararı "siyasi" olarak nitelendiren Özel, hukuki sürecin takip edileceğini belirterek, 23 Mart’taki ön seçimde İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesine CHP’den sert tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın hem üniversite tarihi hem de ülke açısından bir "kara leke" olduğunu belirterek, "Bundan enseyi karartacak değiliz, tam tersine bu bize motivasyon sağlar" dedi. Özel, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını vurgulayarak, “Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek kurtulmaya çalışıyor, ancak biz kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hukuki sürecin takip edileceğini belirten Özel, idari yargının doğru kararı vereceğine inandıklarını, aksi durumda ise Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.