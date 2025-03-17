İstanbul'da temizlikçi bulmak zorlaştı, ücretler tavan yaptı! Mert Başaran yorumladı

İstanbul'da son dönemde hem gündelik temizlikçi bulmak çok zor bir hale gelmişken ücretler de dudak uçuklatıyor. Ortalama gündelikçi ücreti 2 bin 500- 3 bin TL arasında olarak hesaplandı. Ekonomist Mert Başaran ise sabit ücretli işlerle arasındaki farka dikkat çekerek, "Günde 3 bin lirayla 22 gün çalışılsa, 66 bin lira demek. Önemli bir devlet kurumunda çalışan ve hepimizin hayatına etki edecek bir işte bulunan beyefendinin maaşı 63 bin lira." yorumunu yaptı.

Ekol TV'de Aziz Akova'nın sunumu ve ekonomist Mert Başaran'ın yorumlarıyla ekranlara gelen 'Paranın Yönü' programında özellikle İstanbul'da son zamanlarda tırmanışa geçen gündelikçi fiyatları da ele alındı.

Ortalama gündelikçi ücreti 2 bin 500- 3 bin TL arasında değişmeye başlarken, özellikle İstanbul'un merkez semtlerinde gündelikçi bulmakta da sorunlar yaşanıyor.

"Çok fazla üniversite mezunu var"

Yatırım danışmanı ekonomist Mert Başaran bu durum hakkında, "Günde 3 bin lirayla 22 gün çalışılsa, 66 bin lira demek. Önemli bir devlet kurumunda çalışan ve hepimizin hayatına etki edecek bir işte bulunan beyefendinin maaşı 63 bin lira. Çok fazla üniversite mezunu var, çok fazla işletmeci iktisatçı var. Ama bu tip işleri yapacak insan yok. Avrupa’da da bu işleri yapacak insanları bulamazsın" yorumunu yaptı.