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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 4 ayrı organize suç örgütüne operasyon, 79 kişi yakalandı

İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonların detaylarını sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen  4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya şunları kaydetti:

İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) Ankara’da A.A.’nın, Adana’da A.S.’nin, Van’da O.Y.’nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda;

A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüpheli yakalandı.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Nitelikli Yağma,

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,

Yasa Dışı Kumar Oynatmak,

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

Mala Zarar Verme,

Suç Üstlenme,

Uyuşturucu Madde Ticareti ,

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 2 adet el bombası ile Muhtelif miktarda uyuşturucu madde iele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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