CHP'ye kurultay soruşurmasında yeni bilgi ve belgeler! 100 delege işe girdi iddiası
Gazeteci Sinan Burhan, CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasıyla ilgili yargı kaynaklarından edindiği yeni bilgileri paylaştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin başlattığı soruşturmada yargı kaynaklarından edindiği yeni bilgileri gazeteci Sinan Burhan aktardı.
TV100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit ağırlık" programında konuşan Burhan, "100 delegenin işe girdiği tespit edildiği, Turan Güneş Bulvarı'nda delegelerle pazarlık yapıldığı, delegeler pazarlıkları ses kaydına aldı" iddiasını paylaştı.
Burhan, savcılığın yeni bilgi ve belgeler dahilinde önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine başvuracağını belirtti.