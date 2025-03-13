Biri 17, diğeri 20 yaşındaydı! İkisi de halı sahada fenalaşıp öldü! O anlar kamerada
Sancaktepe ve Bakırköy'de halı sahaya giden 17 ve 20 yaşlarındaki iki genç maç esnasında fenalaştıktan sonra öldü. Ölen gençlerin fenalaşıp yere düştükleri anlar kameralara yansıdı.
Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki bir halı sahada futbol oynayan Hasan Yalavaç (17) fenalaşarak yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yalavaç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki halı sahada 27 Şubat'ta futbol oynayan Berat Yelkenbasan'ın (20) da maç yaptığı sırada fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
İki gencin halı sahada maç esnasında fenalaşıp, yere düştükleri anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.