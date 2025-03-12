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Beyoğlu'nda kuyumcudan altın taç çalan zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Beyoğlu'nda bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın tacı çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart'ta Kasımpaşa Mahallesi Yeni Bülent Demir Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın tacın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının Firdevs Ç. olduğunu belirledi.

Zanlının evine düzenlenen baskında, taş süslemeli altın taç ele geçirildi. Gözaltına alınan Firdevs Ç, Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Şüphelinin, daha önce erkek arkadaşıyla gittikleri kuyumcuda altın tacı beğendikleri, erkek arkadaşının parasının yetmediği için üzüldüğü, bu nedenle hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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