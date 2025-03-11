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Belgrad Ormanı'nda çekilen görüntüleri olay oldu! Terapi değil resmen komedi

Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunması ve hastanede hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Sır dolu ölümün ardından birçok iddia ortaya atıldı. Gürel'in 'cadılık eğitimi' aldığı iddiasından sonra bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video gündem oldu.

Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapmak için çıkan mimar Ece Gürel, bir daha ger, dönmedi. Sırra kadem basan genç mimar için ekipler seferber oldu, Belgrad Ormanı didik didik edildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından Gürel, ormanın iç kısmında sağ olarak bulundu. Vücudu kaskatı kesilen Ece Gürel, hemen hastaneye kaldırılsa da hipotermi ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

CADILIK EĞİTİMİ ALDIĞI İDDİASI

Kafalarda cevapsız sorular bırakan genç mimarın ölümünün ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan en ilginci ise Gürel'in cadılık eğitimi aldığı ve ormana meditasyon için gittiği oldu. Gürel'in online cadılık dersi aldığını söyleyen sözde hoca Hale Nur Özen ise gözaltına alınmıştı.

"O ZAMAN KOMİK GELMİŞTİ AMA ŞİMDİ..."

İddiaların ardından bir sosyal medya kullanıcısının 2023 yılında Belgrad Ormanı'nda çektiği video gündeme oturdu. Cadı kostümü giyen bir grubun görüntüleri dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcısı o anları, “Haziran 2023 yılında Belgrad’da çekmiştim. O zaman komik gelmişti, şimdi korku filmi vibenda.” notunu düştü.

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