BIST 10.507
DOLAR 36,48
EURO 39,59
ALTIN 3.412,14
GÜNCEL

Fahrettin Altun'dan "Surviving Assad" belgesel serisine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World'de yayınlanacak "Surviving Assad" belgesel serisinin, yalnızca bir yapım değil, insanlık vicdanına bir çağrı, hakikatin karanlıkta kaybolmasına karşı bir duruş olduğunu belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından, ilk bölümüyle bu akşam TRT World'de ekrana gelecek, Suriye'de 13 yıl süren savaşın dehşetini tanıkların gözünden anlatan "Surviving Assad" belgesel serisine ilişkin Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulundu.

Suriye'de 13 yıl süren savaşın, milyonlarca insanın hayatını altüst ettiğine dikkati çeken Altun, işkenceler, infazlar, kayıplar ve mahkeme salonlarında verilen ölüm emirleriyle Esed rejiminin sadece kendi halkını değil, insanlık onurunu da katlettiğini anlattı.

Altun, "Surviving Assad" belgesel serisinin, bu vahşeti 6 çarpıcı bölümle gözler önüne serdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dera'da bir çocuğun, Hamza El Hatib'in, okul duvarına yazdığı cümleyle başlayan isyanın rejim tarafından nasıl kanla bastırıldığı; Perşembe Mahkemeleri'nde hukukun infaza dönüştüğü; morglarda '23 Numara'yı arayan bir babanın çaresizliği; işkencenin bedenleri ve ruhları yok eden bir silaha dönüşmesi, Tadamon ve Doğu Guta katliamlarında tanıkların susturulmaya çalışılan çığlıkları ve nihayetinde hayatta kalanların anlatılmamış hikayeleri...

Bu belgesel, yalnızca bir yapım değil, insanlık vicdanına bir çağrı, hakikatin karanlıkta kaybolmasına karşı bir duruştur. Suriye'de çocuklar öldürüldü, aileler dağıtıldı, bir halk yok edilmek istendi. Ancak tarih, sessiz kalanları da kaydedecek. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmaya, gazetecilikle hakikati gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. 'Surviving Assad', unutulmasın diye var, çünkü unutmak, insan olmaktan vazgeçmektir. Belgeselin ilk bölümü, bugün saat 19.30'da TRT World'de yayınlanacaktır."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Anadolu Otoyolu'ndaki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Paramparça olmuş
Anadolu Otoyolu'ndaki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Paramparça olmuş
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi
'AK Parti'den CHP'ye geçtim' dedi başörtülü kadın sosyal medyada gündem oldu
'AK Parti'den CHP'ye geçtim' dedi başörtülü kadın sosyal medyada gündem oldu
Hakkari'de feci kaza! Babanın cesedi 1 km uzakta bulundu
Hakkari'de feci kaza! Babanın cesedi 1 km uzakta bulundu
CHP'li başkandan Elif Lale Bilgili için skandal hareket!
CHP'li başkandan Elif Lale Bilgili için skandal hareket!
Hadi Özışık: Mansur Yavaş'ın Adnan Beker transferinden haberi vardı
Hadi Özışık: Mansur Yavaş'ın Adnan Beker transferinden haberi vardı
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Bakan Memişoğlu'ndan Ece Güral açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Ece Güral açıklaması
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Mehmet Metiner, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti! Serbest bırakılacak iddiaları için ne dedi?
Mehmet Metiner, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti! Serbest bırakılacak iddiaları için ne dedi?
Mourinho'dan basın toplantısında muhabire şok tepki!
Mourinho'dan basın toplantısında muhabire şok tepki!