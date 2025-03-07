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Mourinho'dan basın toplantısında muhabire şok tepki!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İskoç rakibine 3-1 yenildiği maçın ardından Jose Mourinho'nun basın toplantısındaki hareketi gündem oldu. Bir muhabirin uzun sorusuna tepki gösteren Mourinho, horlama taklidi yaparak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde İskoç rakibine Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun maç sonu basın toplantısında yaptığı hareket gündeme bomba gibi düştü.

UZUN SORU SONRASI HORLADI

Basın toplantısında bir muhaberin kendisine soru yönelttiği esnada sorunun uzunluğuna tepki gösteren Mourinho, horlama takliti yaptı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Portekizli çalıştırıcı ellerini başına koyarak horlaması ve uyku taklidi yapması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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