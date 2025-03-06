Öcalan'ın çağrısı İsrail'i tedirgin etti, akıllara Sırrı Sakık'ın o sözleri geldi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'nın silah bırakma ihtimali, İsrail basınında endişeyle karşılandı. İsrail medyası, bu durumun Suriye'deki çıkarlarını tehdit edebileceğini savunurken, DEM Partili Sırrı Sakık'ın daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısı gündemdeki yerini korurken gelişme İsrail'in adeta uykularını kaçırdı. İsrail basını, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının, Suriye'de İsrail'in çıkarlarına tehdit oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu barış ortamı İsrail'in keyfini kaçırırken akıllara bir süre önce DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmayı getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın "İsrail bayrağını taşıyanlara da bir şey diyor musun?" sorusuna DEM Partili Sırrı Sakık, "Bu büyük bir itham. Biz bu toprakların evlatlarıyız, kaderimizi bu halkla birleştirdik. Bu topraklara bir saldırı olursa, ölümüne mevziye yatabilecek kadar onurlu insanlarız" diyerek yanıt verdi. Sakık, yurt dışıyla bir bağlantılarının olmadığını vurgulayarak, "Ben buradan bahsediyorum, siz bana yurt dışını soruyorsunuz" şeklinde cevap vermişti.