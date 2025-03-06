BIST 10.459
DOLAR 36,41
EURO 39,35
ALTIN 3.414,93
GÜNCEL

Öcalan'ın çağrısı İsrail'i tedirgin etti, akıllara Sırrı Sakık'ın o sözleri geldi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'nın silah bırakma ihtimali, İsrail basınında endişeyle karşılandı. İsrail medyası, bu durumun Suriye'deki çıkarlarını tehdit edebileceğini savunurken, DEM Partili Sırrı Sakık'ın daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısı gündemdeki yerini korurken gelişme İsrail'in adeta uykularını kaçırdı. İsrail basını, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının, Suriye'de İsrail'in çıkarlarına tehdit oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu barış ortamı İsrail'in keyfini kaçırırken akıllara bir süre önce DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmayı getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın "İsrail bayrağını taşıyanlara da bir şey diyor musun?" sorusuna DEM Partili Sırrı Sakık, "Bu büyük bir itham. Biz bu toprakların evlatlarıyız, kaderimizi bu halkla birleştirdik. Bu topraklara bir saldırı olursa, ölümüne mevziye yatabilecek kadar onurlu insanlarız" diyerek yanıt verdi. Sakık, yurt dışıyla bir bağlantılarının olmadığını vurgulayarak, "Ben buradan bahsediyorum, siz bana yurt dışını soruyorsunuz" şeklinde cevap vermişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'li Cemal Enginyurt: Furkan Bölükbaşı, Abdurrahman Uzun kim ki bana hakaret edecek
CHP'li Cemal Enginyurt: Furkan Bölükbaşı, Abdurrahman Uzun kim ki bana hakaret edecek
Kars'ta anomalili doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu
Kars'ta anomalili doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu
Rangers taraftarı İstanbul'da hayatını kaybetti! Fenerbahçe maçı için şehre gelmişti
Rangers taraftarı İstanbul'da hayatını kaybetti! Fenerbahçe maçı için şehre gelmişti
Fenerbahçe maçı için gelen Rangers taraftarının hayatını kaybettiği kaza kamerada
Fenerbahçe maçı için gelen Rangers taraftarının hayatını kaybettiği kaza kamerada
8 ilde dev operasyon! 250 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu
8 ilde dev operasyon! 250 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu
Günlerdir aranan Mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu!
Günlerdir aranan Mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu!
Mansur Yavaş’tan Adnan Beker açıklaması: Transferden haberim olmadı
Mansur Yavaş’tan Adnan Beker açıklaması: Transferden haberim olmadı
Mete Yarar ve Şaban Sevinç arasında canlı yayında sesler yükseldi: Ayar mı çekiyorsun bana!
Mete Yarar ve Şaban Sevinç arasında canlı yayında sesler yükseldi: Ayar mı çekiyorsun bana!
Turgay Güler'den İsrail hakkında çarpıcı sözler: Türkiye birkaç saat içinde dümdüz eder
Turgay Güler'den İsrail hakkında çarpıcı sözler: Türkiye birkaç saat içinde dümdüz eder
Sivas'ta iftar vakti korkutan yangın
Sivas'ta iftar vakti korkutan yangın
Yeniden Refah’tan ‘Demirtaş’ çağrısı: Bırakın tutuksuz yargılansın!
Yeniden Refah’tan ‘Demirtaş’ çağrısı: Bırakın tutuksuz yargılansın!
TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN'ın 'GÖZDE'si yüksek hızla hareket eden hedefi tam isabetle vurdu
TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN'ın 'GÖZDE'si yüksek hızla hareket eden hedefi tam isabetle vurdu