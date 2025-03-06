8 ilde dev operasyon! 250 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu

8 il merkezli "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 103 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda, 250 Milyon TL değerinde, 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel ile 7 Milyon 500 Bin Dolar değerindeki Kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu.