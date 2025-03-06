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Mansur Yavaş’tan Adnan Beker açıklaması: Transferden haberim olmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bağımsız milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye katılımı hakkında bilgisi olmadığını belirterek, süreci basından öğrendiğini söyledi. Yavaş, siyasette herkesin ancak kendine kefil olabileceğini vurgularken, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili şehit ailelerinin de sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, daha önce İYİ Partiden istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılımına ilişkin, "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı." dedi.

Yavaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Programdan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında, Beker'in partiye katılımına ilişkin, "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" ifadesinin hatırlatılması üzerine, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Yavaş, "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında gelinen noktaya ilişkin görüşleri de sorulan Yavaş, "Değerlendirmem aynı. Çünkü henüz silah bırakan, teslim olan yok. Sadece görüşmeler var ama görüşmelere şehit ailelerini de dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını hiç kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de açıkçası geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var." ifadesini kullandı.

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